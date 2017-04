Noah Cyrus se inspiró en una ruptura para componer su primer álbum

Con el éxito de su primer sencillo 'Make Me (Cry)' a las espaldas y a pocos meses de sacar a la venta 'NC-17', el disco que iniciará oficialmente su carrera en el mundo de la música, la joven Noah Cyrus ha hablado sin reparos sobre el largo camino que ha recorrido hasta llegar a este momento, y en concreto, sobre cómo influyó una ruptura sentimental en la composición de los temas del álbum.

"Durante el proceso de composición de 'NC-17' tenía novio, así que muchas de las canciones son sobre nuestra ruptura. Estaba muy triste después y me di cuenta del gran error que fue no haberme dado cuenta en ese momento de lo feliz que era, haberlo dado por sentado", ha confesado a la revista Schon.

La propia cantante ha desvelado en su Instagram algunas de las imágenes del espectacular reportaje fotográfico que acompaña a su entrevista, agradeciendo su trabajo a la publicación: "¡Pude ser una muñeca por un día! Gracias @Schon Magazine".

Por supuesto, en la conversación no faltaron las preguntas acerca de las alargadas sombras de su padre, Billy Ray, y de su hermana Miley y cómo planea escapar de las mismas.

"Quiero que la gente me vea como una persona por mí misma. No me molesta que la gente me compare con la hermana pequeña, o hija más joven de mi padre, pero cuando mi álbum salga a la luz, quiero que se piense en mí como Noah Cyrus", se ha sincerado sobre el peso de su famoso apellido.

A sus 17 años, la artista es una nativa digital que, antes de comenzar su andadura musical, ya contaba con una legión de seguidores en Instagram. Sin embargo, hace tiempo sorprendió a muchos desactivando la opción para dejar comentarios en su cuenta de Instagram, una decisión que ella justifica ahora.

"No era tanto por mis inseguridades, sino por otras chicas: niñas pequeñas que me siguen desde el Instagram de sus madres. Es muy difícil quererte a ti misma si otros intentan constantemente destrozarte", ha señalado acerca del acoso continuo que sufren muchas celebridades en las redes sociales.