Selena Gómez inició con pie derecho esta nueva etapa musical en compañía de Kygo y su sencillo "It Ain't Me". Ahora la cantante tiene nueva música que presentarnos y se trata de su nuevo single "Only You" tema que compuso para la serie de Netflix "13 Reasons Why"

La canción tiene el sonido característico de la intérprete y alimenta el argumento de la historia que cuenta la vida de una chica que se suicida debido al acoso escolar.