Cara Delevingne no ha dudado en revelar en varias entrevistas sus gustos sexuales y muchas cuestiones referentes a su vida privada, lo que la convierte en una actriz transparente frente a sus fans y a la prensa en Estados Unidos.

En meses pasados la modelo reveló a la Revista Love una fantasía que cumplió y que muchos envidiarían: "He tenido sexo en los aviones un montón de veces, pero siempre me han pillado. Es superdifícil que no te pillen".

Estas declaraciones fueron tomadas como referencia para el conductor de televisión Graham Norton, quien no dudó en recordarle sus revelaciones y sus cuestionamientos llegaron a ser incómodos para la estrella quien además tenía a su padre en el público.

"Así que estabas teniendo sexo en un avión y alguien te observaba" cuestionó Norton. A lo que Cara respondió: "Perdón papá", sin revelar así mayor detalle.

A pesar del incómodo momento muchos agradecieron los pequeños momentos de sinceridad que aún muestra la joven actriz.