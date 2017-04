Antes de protagonizar su mediático y ya extinto romance con la actriz Chloë Grace Moretz, un joven Brooklyn Beckham de tan solo 15 años mantuvo un discreto noviazgo adolescente con Tallia Storm, una estrella del pop escocesa y protegida de Elton John.

Sin embargo, y pese a haber titulado su último sencillo 'Still In Love' - traducido al español como 'Todavía enamorada'-, la artista no parece guardar ningún cariño hacia el primogénito de los Beckham, ya que en sus últimas y jugosas declaraciones no ha tenido reparo en lanzarle varias pullas tras coincidir con él en la ceremonia de los premios musicales BRIT el pasado febrero.

"Vi a Brooklyn entre bambalinas en los BRIT. Era una noche muy importante para mí. Intentó hablar conmigo, pero yo ya lo he superado. Él es muy dramático. Creo que mucha gente era consciente de la tensión que había entre nosotros. Ahora tengo relaciones con hombres, no con niños. Es cierto, no puedes ser amigo de tus amantes", ha confesado la cantante, de 18 años, al diario Daily Mail.

Tallia recuerda su relación con Brooklyn como 'su primer amor', y también como su primera gran decepción sentimental debido a lo duro que le resultó descubrir a través de la prensa que su chico le había sido infiel.

"Todo se terminó cuando le vi en los periódicos con otra chica. Pensé: 'Oh Dios mío'. Cuando estábamos juntos, era como un cachorrito. Intentamos que nuestro amor fuese muy privado. Solo se nos vio juntos [en público] una vez. Me venía a ver a mis conciertos, todo de forma muy discreta, era algo real. Pasábamos mucho tiempo juntos", afirma.

Al menos esos meses de amor con Brooklyn han servido de inspiración en el plano profesional a la artista, que fue descubierta con tan solo 14 años mientras cantaba en un hotel por el marido de Elton John, quien hizo llegar una de sus maquetas al legendario músico.

"Mi álbum está basado en una montaña rusa de emociones adolescentes. Mis canciones son reales, crudas y honestas. Estoy harta de ese discurso sobre fuerza y empoderamiento femenino. La realidad es que los chicos nos hacen daño. A todas nos han roto el corazón y quiero que mis letras tengan impacto en la gente. Mi primer amor siempre estará ahí pero ahora soy una mujer fuerte e independiente", se sincera.