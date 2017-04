Posible reunión de One Direction es tendencia en redes

El cantante Harry Styles fue el último de los cuatro integrantes de One Direction que quedaron tras la precipitada salida de Zayn Malik a finales de 2015 en anunciar que se disponía a emprender su propia aventura musical en solitario, pero ahora que se ha adelantado a su compañero Liam Payne y ha conseguido presentar su primer sencillo, 'Sign Of The Times', antes de que este haya podido finalizar siquiera el suyo, el guapo intérprete ha aprovechado la ocasión para reflexionar sobre las probabilidades de que la banda vuelva a rearmarse de cara al futuro.

"Creo que lo mejor de toda esta situación es que, sabes, todos hemos pasado por esto juntos y es algo que siempre tendremos en común. No creo que ninguno de nosotros lo descartase [trabajar juntos] en un futuro. Es un parte muy importante de nuestras vidas, pero también creo que es genial que ahora cada uno pueda escribir sus propios temas y mostrarse tal y como es. La banda es una cosa, y cuando estamos todos juntos somos una banda, pero es normal que queramos explorar también nuestros propios caminos", ha confesado a la emisora Capital FM en la primera entrevista promocional de su sencillo.

Con estas declaraciones, el también actor -pronto debutará en la gran pantalla con el filme bélico 'Dunkirk', de Christopher Nolan- deja entrever que, al menos a corto plazo, todos los componentes de la formación tienen como máxima prioridad desarrollar sus respectivas carreras en solitario, pero sorteando con maestría la delicada cuestión de si el supuesto 'descanso temporal' que el grupo anunció a mediados del año pasado podría ser en realidad una separación de facto cuya vigencia se extienda a lo largo de varios años o incluso décadas.

"Ha sido muy bonito poder escuchar lo que los chicos han ido lanzando y ser testigo de lo bien que les ha ido. Es maravilloso ver cómo esta gente a la que tanto conoces emprenden sus propias aventuras y hacen lo que mejor se les da, probando cosas nuevas y diferentes. Es muy emocionante ver esa evolución", ha explicado en la misma conversación, en la que a buen seguro habrá elegido con mucho cuidado sus palabras para no decepcionar a todos aquellos fans que sueñan con verles reunidos de nuevo en un escenario.