Selena Gómez y The Weeknd parece que están en el mejor momento de su relación y es que recientemente la pareja tuvo un respiro en medio de sus apretadas agendas para dedicarse a compartir un momento muy romántico.

En medio de la gira del cantante, la pareja se reunió en un restaurante de California llamado el Hollywood, TAO Beauty & Essex; sin embargo lo que llamó la atención fue la diminuta falda que llevaba la intérprete de "It ain't me" que no dejó mucho a la imaginación y que los fans de la ex estrella de Disney han compartido en twitter.

Al parecer no hay mejor plan para Selena que vivir a la sombra del creador de "Starboy" aunque ella sea la que desvíe las miradas.