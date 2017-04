The Weeknd por fin ha mostrado al mundo su relación con el amor de su vida la bellísima Selena Gómez y no es para menos pues muchos medios habíann criticado la actitud del artista al no expresar o compartir con sus seguidores imágenes de su pareja.

Pues recientemente el intérprete de "Starboy" posteó una romántica foto con Selena en donde ella le está dando un tierno beso en la mejilla y aunque no hizo ningún tipo de comentario, los fanáticos de las dos estrellas entraron en histeria colectiva por la épica instantánea.