Justin Bieber ya está en Colombia y esta foto lo comprueba

Esta será la canción con la que, el próximo 7 de abril, el miembro de One Direction iniciará su carrera musical en solitario.

La ex estrella de Disney está decidida a dejar a un lado las imágenes "mundanas" a que nos tenía acostumbrados y estas fotos en "burkini" lo comprueban.

La celebridad admitió una enfermedad que sufre y la reacción de sus fanáticos no la han ayudado del todo.

La actriz se tomó unos días de descanso en Roma pero no está con Joe Manganiello. ¿Quién la acompaña?

Este look recuerda sus días de 'Whenever Wherever', con una peluca con flequillo.