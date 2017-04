Caitlyn Jenner (quien fuera padrastro de las Kardashian) a finales de 2015 dio detalles sobre su cambio de sexo, trasformación que la ha dejado feliz consigo misma, a pesar de las criticas.

Sin embargo este polèmico personaje dio nuevos detalles de cuàl era la parte del cuerpo que le incomodaba cuando era hombre. Confesó en una entrevista a la Revista Sports Illustrated que lo mejor que le pudo pasar fue quitarse su miembro íntimo por estas particulares razones.

"La cirugía fue un éxito y me siento no sólo maravillosa, sino liberada"..."¿Por qué lo consideré? Porque es sólo un p&%e. No me sirve para nada más que para hacer pis en el bosque. Sólo quiero tener todas las partes correctas" asumió.