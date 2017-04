El setlist de Justin Bieber en su concierto en Bogotá

Justin Bieber se presentó por segunda vez en Colombia en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín' en donde sorprendió a sus fanáticos que oscilaban entre todas las edades, desde el más pequeño hasta el más grande.

El show incluyó un escenario con elevaciones, luces láser, 24 bailarines en escena, y sin duda la armoniosa voz del canadiense con la que demostró porque es uno de los cantantes más exitosos en la escena musical.

Aquí te dejamos el setlist de su concierto:

1. Mark My Words

2. Where Are Ü Now (Jack Ü cover)

3. Get Used to It

4. I'll Show You

5. The Feeling

6. Boyfriend

7. Cold Water (Major Lazer cover) (Acoustic)

8. Love Yourself

9. Fast Car (Tracy Chapman cover) (Acoustic)

10. Been You

11. Company

12. No Sense

13. Hold Tight

14. No Pressure

15. As Long As You Love Me

16. Children

17. Let Me Love You (DJ Snake cover)

18. Life Is Worth Living

19. What Do You Mean?

20. Baby

21. Purpose

22. Sorry