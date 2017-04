Clay Adler, uno de los actores más reconocidos del canal MTV, se suicidó en frente de sus amigos cuando se dirigían a practicar tiros. El joven murió el pasado 26 de Marzo, pero su familia hasta ahora reveló los verdaderos detalles de su muerte.

Adler había ido con unos amigos al Desierto del sur de California para practicar sus tiros, y de un momento a otro, volteo el arma contra sí y se pegó un tiro en la cabeza. El joven sobrevivió hasta llegar a un hospital, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.

El joven de 27 años había participado en el reality 'Make it or Break it' o de 'Fish Tank'.