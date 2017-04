Demi Lovato cuenta con más de 56 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y es quizás por eso que cada publicación o comentario de la artista causa encanto, revuelo o polémica entre sus fanáticos, dependiendo de la foto.

En esta ocasión, la cantante está siendo criticada por sus seguidores al comentar una foto de Lauren Jauregui, integrante de Fifth Harmony. La intérprete de 'Cool For The Summer' le dió me gusta a una selfie de Jauregui y comentó con al palabra: 'babeando'.

Tras este comentario sus seguidores no saben tomárselo como una broma entre amigas, o hay una relación más íntma entre las dos.