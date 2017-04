Marshmello puso la cuota de música electrónica en la carpa Sahara para cerrar el último día del festival Coachella 2017. Su show estuvo lleno de invitados como Travis Barker de Blink-182 , Black Youngsta y A$AP.

También lanzó su nuevo sencillo 'Anymore' con guitarra y voces de Andrew Watts , co-guionista del disco 2016 de DJ Snake "Let Me Love You".