Demi Lovato en su época de estrella Disney solía estar muy cerca de otra de las celebridades, en ese momento infantiles, más exitosas como lo es Selena Gómez.

Pero existe una duda que no deja en paz a sus fans y es ¿por qué las dos celebridades terminaron su amistad?

Demi ha declarado a E! News que la razón fundamental para alejarse de la estrella de la música, fue porque en su momento empezó a relacionarse más con hombres y sentía que no podía confiar en nunguna de ellas.

"Hice un cambio específico. Hubo un tiempo en que yo solía decir que no me llevaba bien con chicas. Reevalué por qué no me llevaba bien con las chicas, y creo que es porque no tenía a ninguna en mi vida en la que pudiera confiar”, dijo la cantante.

Y aunque Lovato, siempre ha demostrado que tiene más afinidad con hombres que con mujeres, por eso sus mejores amigos son los hermanos Jonas, ahora reconoce que prefiere rodearse de mujeres más fuertes en muchos sentidos.

“Ahora llegué a un punto en el que me rodeo a mí misma con mujeres fuertes y eso realmente ha hecho una diferencia en mi vida. Quiero modelos a seguir e influencias positivas” aclaró la cantante de "Heart Attack"