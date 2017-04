Las hijas de Sylvester Stallone tienen celosa a Miley Cyrus por esta razón

Como millones de adolescentes, las tres hijas de Sylvester Stallone se enamoraron de Liam Hemsworth al verle en la gran pantalla interpretando a uno de los guapos oficiales de la saga 'Los juegos del hambre'. La única gran diferencia es que ellas tenían un padre famoso y que había trabajado con el australiano en la película 'Los mercenarios 2', así que no tuvieron ningún reparo en robarle el teléfono al pobre Stallone para intentar ponerse en contacto con su ídolo.

"Cuando era más pequeña, solía quitarle el móvil a mi padre para rebuscar en su agenda y 'robarle' algunos números. Como el de Liam Hemsworth", confiesa Sophia, de 20 años, en una entrevista a Harper's Bazaar.

Pero para bien o para mal, las jóvenes nunca consiguieron llegar a ponerse en contacto con Liam, que por aquel entonces ya había conocido a su actual pareja, la cantante Miley Cyrus.

"Yo me atreví a llamarle, pero nunca respondió al teléfono", añade Sistine, de 18.

En los últimos años, Sophia, Sistine y Scarlet, de tan solo 14 años, han ido ganando más y más notoriedad en Hollywood después de vivir una infancia que ellas mismas califican de "ermitaña". Su presentación oficial en sociedad tuvo lugar en la pasada gala de los Globos de Oro, en la que ejercieron de Miss Globo de Oro 2017, asistiendo a los premiados durante su tiempo en el escenario de la gala, aunque mucho antes el propio Stallone ya se había encargado de convertirlas en las protagonistas involuntarias de sus redes sociales, donde documenta todas sus andanzas como padre de tres adolescentes.

A pesar de que por el momento las chicas están disfrutando de la atención pública, ninguna de ellas tiene intención de seguir los pasos de su famoso padre en la industria del cine: a Sophia le gustaría fundar su propia línea de moda y maquillaje, Sistine tratará de compaginar su trabajo como modelo con sus estudios universitarios y Scarlet solo piensa, por el momento, en acabar el instituto.

"La actuación no es para mí, pero sí que me gustaría poder trabajar con mi padre porque creo que es el mejor profesor del mundo. Con suerte, este verano podremos hacer algo juntos, eso espero, pero en mi caso me quedaré en un segundo plano", confesaba recientemente la mayor de las hermanas al programa de televisión 'Entertainment Tonight'.

fuente: bangshowbiz