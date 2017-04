Anne Hathaway canta tema de ‘The Weeknd’ en Jimmy Fallon. 

Los invitados al programa de Jimmy Fallon siempre se enfrentan a retos divertidos y curiosos que entretienen a muchos de sus seguidores. En la última edición del programa, la invitada fue Anne Hathaway quien sorprendió con sus habilidades para el canto.

La actriz participó en el segmento musical “The Tonight Show” que recurre al traductor de Google, en el que las letras de las canciones son llevadas a su idioma original, generando así una nueva y divertida versión.

La sección empieza con Hathaway cantando “Can’t Feel My Face”, sigue Fallon para entonar “I Will Survive” y terminan cantando juntos “Just Give Me a Reason” (“Solo dame una razón”), tema de P!nk que pasó a ser titulado “Solo dame terrenos” por el traductor de Google.