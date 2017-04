'There’s Nothing Holding Me Back', lo nuevo de Shawn Mendes. 

El cantante y compositor Shawn Mendes, lanza el nuevo single "There's Nothing Holdin 'Me Back".

"En el momento en que escribí esta canción, sabía que quería sacarla antes de que mi gira comenzara, para dar a los fans algo nuevo y fresco, además de todo lo de Illuminate. No puedo esperar por cantarla en vivo a todos mis fans”. dijo Mendes a Billboard.

El single fue escrito por Shawn en colaboración con Scott Harris, Teddy Geiger y Geoff Warburton, y producido por Teddy Geiger.

La primera gira mundial de la historia de Shawn comenzará el próximo jueves 27 de abril en Glasgow. La gira masiva abarca 61 fechas en 24 países incluyendo México el próximo 20 de septiembre en el Auditorio Nacional.