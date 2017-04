La amenaza de suicidio de Rob Kardashian que no se conocía

La relación de Rob Kardashian y Blac Chyna ha protagonizado numerosas idas y venidas desde que comenzase a principios de 2016, pero sin duda una de sus rupturas más mediáticas fue la ocurrida el pasado diciembre, cuando la modelo de 28 años abandonó el hogar que compartían junto a su hija en común, Dream, sin previo aviso.

Rob documentó con todo tipo de detalles su sorpresa y enfado iniciales, seguido de una comprensible tristeza, en la red social Snapchat, preocupando enormemente a sus fans y familiares e incluso llamando la atención de la policía, que se presentó en su vivienda al sospechar que el diseñador de calcetines podría estar planteándose quitarse la vida.

"Es una locura, la policía ha venido, como ocho de ellos. ¿Parece que estoy borracho en el vídeo o algo así? Ni siquiera bebo alcohol", se puede ver ahora preguntando a Rob en un adelanto del próximo episodio de 'Keeping Up with the Kardashians', durante una charla con su hermana Kim y la por entonces pareja de su madre, Corey Gamble, quienes se personaron en su casa al poco de ver su supuesto 'grito de socorro' en Snapchat.

"La gente que no te conoce puede pensar que eres un suicida", intenta explicarle en el mismo vídeo Corey a un nervioso Rob tras el traumático suceso.

Por su parte, la mujer de Kanye West trató de razonar con Rob para hacerle ver que no podía permitir que sus altibajos con Chyna le afectasen hasta tales niveles, teniendo en cuenta su historial de depresión.

"Lo que ha pasado es que eres tan inseguro que has llegado a pensar que ella tiene el poder. Pero tú tienes el poder", argumenta la más popular de la familia en el mismo clip.

Varios meses después del incidente, y aunque parece que Rob y Chyna han logrado superar sus problemas tras ser fotografiados a principios de esta semana compartiendo una cena romántica, Kim sigue muy preocupada por la estabilidad emocional de su hermano.

"Siempre he pensado que su relación no es sana, y creo que ellos también lo saben. Rob puede ser muy irracional y tiene que aprender a responsabilizarse de sus actos y no echarle la culpa a Chyna por todo lo que les ocurre. Esto tiene que parar. Está muy claro lo que es esta relación. No están hechos para estar juntos", comparte la mujer de Kanye West en una entrevista individual frente a la cámara en el extracto del próximo episodio del reality familiar.

fuente: bangshowbiz