Kylie Jenner no apoya que su hermano Rob vuelva con Blac Chyna

La mediática relación entre Rob Kardashian y Blac Chyna no ha sido precisamente un ejemplo de estabilidad desde que comenzara a principios de 2016, pero un año después de que ambos se comprometieran, sus continuas idas y venidas han acabado por preocupar enormemente a la familia del joven empresario.

La última en pronunciarse al respecto ha sido su hermanastra pequeña, Kylie Jenner, que dejó sus diferencias con la modelo atrás -las dos mantuvieron una relación con el rapero Tyga y Chyna tiene un hijo con él- para abrir las puertas de una de sus casas a la, por entonces, feliz pareja.

"Es muy difícil apoyar una relación tan poco saludable, especialmente si hace daño a mi hermano y ahora me afecta a mí también. Me gustaría que pudiesen parar este viaje en montaña rusa", ha explicado en el último episodio del programa de telerrealidad familiar 'Keeping Up with the Kardashians'.

Las peleas entre Rob y Chyna no solo afectaron a la popular gurú de la cosmética en el plano emocional, sino que también causaron destrozos en la propiedad que Kylie les había dejado.

"Acepté [dejarles vivir en casa] porque Chyna y yo ya habíamos pasado página, y mi hermano parecía muy feliz. Quería que disfrutase de su nueva vida y no seré yo quien le impida ser feliz. Pero mi madre me llamó para informarme de lo que estaba pasando en casa, y aparentemente Chyna había lanzado algo contra el televisor. Me parece un poco desconsiderado, yo no haría algo así en casa de otra persona", ha comentado sobre el incidente.

Pese a los esfuerzos de las hermanas de Rob por que este se centre en lidiar con los problemas de depresión contra los que lucha desde hace tiempo, lo que incluiría replantearse su actual relación con Chyna, este se ha reafirmado en su deseo de reconciliarse una vez más con su prometida y madre de su única hija, Dream, de tan solo cinco meses.

"La amo y quiero estar con ella, así que no me voy a dar por vencido. Los dos hemos estado trabajando en nuestro comportamiento. Yo tengo muchas cosas que solucionar, independientemente de ella o cualquier otra persona, y eso es todo. No puedes decirle a alguien cómo vivir su vida. Tienen que experimentarlo por ellos mismos", se defendía Rob en el mismo capítulo.