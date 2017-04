Machine Gun Kelly interrumpe un concierto por fuerte dolor en el pecho

El rapero y actor Machine Gun Kelly interrumpió súbitamente su actuación de este fin de semana en el casino Seminole de Florida en medio de la canción 'Bad Things' debido a un fuerte dolor en el pecho que ya sufría antes de arrancar la velada.

El intérprete fue atendido rápidamente por los paramédicos entre bambalinas, tras lo cual decidió regresar al escenario para seguir adelante con el concierto y no decepcionar a sus fans.

Posteriormente su portavoz confirmó al portal TMZ que Colson -el verdadero nombre del artista- se había lesionado la semana pasada durante el rodaje de su próxima película, 'Captive State'.

No resulta demasiado sorprendente que el último proyecto cinematográfico del rapero haya acabado por pasarle factura, ya que hace poco él mismo reconocía a través de la esfera virtual que grabar sus propias escenas de acción estaba resultando bastante más duro de lo que esperaba.

"Hoy he regresado a Chicago para rodar la última escena del filme 'Captive State'. Es una película de ciencia ficción muy gamberra, se estrenará en 2018 y va a ser genial. Sigo en el set de rodaje. Me han golpeado en el pecho 65 veces. Estoy bastante seguro de que ya no puedo respirar. Estoy listo para terminar", explicaba en un tuit.

En los últimos años Machine Gun Kelly ha compaginado su carrera musical con papeles esporádicos en la gran y pequeña pantalla, incluida la película 'Nerve' protagonizada por Emma Roberts y Dave Franco.