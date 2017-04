Emma Watson cree que las redes sociales 'humanizan' a los famosos

La que se convirtiera hace 15 años en un ídolo juvenil gracias a su papel de Hermione en la saga fantástica de 'Harry Potter', Emma Watson, tiene en la actualidad una fuerte presencia en la esfera virtual con casi 33 millones de seguidores en Instagram y algo más de 24 millones en Twitter.

La razón por la que la joven forma parte de las redes sociales, a pesar de ser una de las actrices más recelosas de su intimidad de la industria, es que considera que son la herramienta ideal para mostrarse 'más humana' ante sus fans y desmitificar su estatus de estrella.

"Creo que están convirtiendo a los famosos en personas con las que el resto del mundo puede sentirse identificado porque eso de ser famoso ya no es algo que solo experimenten las celebridades", confesó la joven intérprete en una conversación con sus compañeros de reparto de la película 'El Círculo' retransmitida este lunes a través de la plataforma Periscope.

Es más, la artista británica considera que Instagram, Snapchat y todo este tipo de plataformas juegan incluso a favor de las celebridades, ya que gracias a ellas cualquiera puede saber ahora lo que se siente al ser juzgado, halagado o criticado en función de su aspecto.

"Hasta cierto punto, todo el mundo que utiliza las redes sociales o tiene una plataforma social o cualquier otra cosa está difundiendo su vida, publicitándola, compartiendo detalles íntimos. Y también reciben comentarios, 'me gustas' y 'no me gustas'. Están experimentando exactamente lo mismo que yo, aunque evidentemente en menor grado. Por la forma en la que funciona el mundo, mi propia experiencia en ese sentido ya no es algo único y eso me parece muy interesante", añadió.

En la actualidad, Emma apuesta por hacer uso de sus cuentas sociales sobre todo para publicitar sus proyectos profesionales y dar visibilidad a algunas de las causas más importantes para ella, como los derechos de la mujer o el medio ambiente.

De cara a la promoción de su nueva película, 'La Bella y la Bestia', la intérprete abrió un perfil de Instagram en el que mostraba el guardarropa sostenible, compuesto por prendas ecológicas o realizadas con materiales reciclados, que había seleccionado para sus numerosas apariciones públicas.

Por contra, Emma sigue esforzándose al máximo por mantener cualquier detalle de su vida privada alejado del público, lo que le llevaba a negarse incluso a hacerse fotografías con sus seguidores por la calle por miedo a que ellos las publiquen en las redes sociales y sirvan para que otros puedan seguirle la pista.

Fuente: Bangshowbiz