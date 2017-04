Abigail Breslin de "Scream Queens" revela la agresión que sufrió por una ex pareja

La actriz Abigail Breslin sorprendió a sus seguidores hace una semana al revelar a través de su Instagram que en el pasado había sido víctima de una violación.

Pese a que en ese momento recibió un gran apoyo por parte de sus fans, la que fuera protagonista de la película 'Pequeña Miss Sunshine' se ha visto en parte forzada a dar más detalles ahora sobre tan traumático suceso para rebatir el comentario de un usuario de la misma red social, quien ponía en duda de forma abyecta la 'legitimidad' de su agresión únicamente porque no había sido denunciada.

"Primero de todo, estaba en estado de shock y de negación. No quería verme a mí misma como una 'víctima', así que lo reprimí y actué como si nada hubiese pasado. Segundo, estaba en una relación con mi violador y tenía miedo de que no me creyera nadie", respondió la intérprete de 21 años, revelando así la identidad de su atacante, que hasta ahora había evitado mencionar más que para admitir que era alguien "que conocía".

"También temía que si mi caso no llegaba a ningún lado, él podría enterarse y hacerme aún más daño. Tercero, sabía lo mucho que afectaría a mis amigos y familia enterarse de lo sucedido, y no quería que pasasen por algo así", continuó Abigail para tratar de hacer comprender a sus seguidores el estado emocional en que se encontraba en aquel momento.

A pesar de haberse sentido lo suficientemente preparada como para hablar de ello, la intérprete de 'Scream Queens' reconoce no haber superado aún las secuelas emocionales que le dejó la agresión que sufrió.

"He progresado mucho desde aquello, pero no voy a fingir que es algo fácil con lo que me resulta fácil vivir. Todavía tengo flashbacks, todavía tengo pesadillas, todavía me asusto si alguien me toca el hombro de forma inesperada, aunque sea mi mejor amigo. Decir que las violaciones denunciadas son las únicas violaciones que 'cuentan' perpetúa la idea de que los supervivientes de violaciones sin denunciar no importan. Es injusto, es mentira y de poca ayuda. Es como decir que si te dejan un ojo morado de un puñetazo, pero no acudes a la policía, entonces no tienes un ojo morado. Las violaciones que no han sido denunciadas cuentan. Las violaciones denunciadas cuentan. Fin de la historia", explicó Abigail, que está decidida a continuar luchando para concienciar a la sociedad sobre la gravedad de la violencia sexual y la importancia de denunciarla para atajarla de raíz.

fuente: bangshowbiz