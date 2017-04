El cantante Harry Styles está más que decidido a emular con su nueva carrera en solitario el rotundo éxito del que gozó su banda One Direction en Estados Unidos durante algo más de un lustro, y para ello ha tomado la sabia decisión de recurrir a su buen amigo James Corden -presentador de uno de los 'late nights' más populares de la televisión estadounidense- para que le ayude a promocionar los temas de su primer disco como solista en su espacio de máxima audiencia durante toda una semana, como han revelado los dos británicos por medio de un divertido vídeo en YouTube.

"Estaré muy pronto en Los Ángeles y necesito un lugar en el que quedarme", le dirige Harry a su compatriota a través de la videollamada con la que comienza el citado anuncio. "Por supuesto, si te quieres quedar en mi casa, serás más que bienvenido", le contesta su interlocutor, justo antes de que el joven intérprete dé a conocer sus verdaderas intenciones y, de paso, acabe dejando gratamente sorprendidos a todos sus fans americanos: "Oh, no, Dios, no. Lo que quiero es quedarme en el plató [del programa]. Necesito quedarme en un lugar en el que me sienta como en casa", aseveró el intérprete, quien hace poco lanzó su primer sencillo 'Sign of Times'.

Harry Styles estará una semana con James Corden en ‘The Late Late Show’.

A partir de ahí, y en línea con la divertida broma del segmento, James Corden terminó de aclarar a los espectadores que la presencia de Harry Styles en su 'Late Late Show' tendrá como objetivo presentar sus nuevos temas y acabar de apuntalar la gran popularidad de la que ha venido disfrutando el joven, además de por su papel en One Direction, por haber mantenido mediáticas relaciones sentimentales con estrellas del país como Taylor Swift.

"Espera un momento. ¿Me estás diciendo que quieres quedarte en 'The Late Late Show', aquí en el estudio? Me parece un poco raro, si te digo la verdad. Pero bueno, te puedes quedar una semana entera si quieres. Pero tenemos que poner reglas: nada de traer invitados, y creo que sabes a lo que me refiero. Si quieres quedarte aquí, tendrás que trabajar mucho, tendrás que esforzarte para ello", le espetó en un ficticio tono paternalista.