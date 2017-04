Katy Perry sorprende con un nuevo sencillo lleno de sabores

Katy Perry ha dejado para todos sus fans un adelanto de su próximo lanzamiento en redes sociales.

En su nueva canción parece que hay mucho sabor y eso quedó claro en la forma en la que lo compartió, pues sus seguidores recibieron una receta para disfrutar de un delicioso pastel de cerezas.

Al final de la particular imagen, la cantante parece revelar el nombre del sencillo con un contundente "Bon appétit". Sus fans están a la espera de la llegada de este nuevo single que se une a la nueva propuesta de la artista junto a su más reciente éxito "Chained to the rhythm"

Bake me a pie and you may get a surprise 😉🍒 Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 4:03 PDT