Orlando Bloom temió por la integridad de sus partes íntimas en plena grabación

El actor Orlando Bloom suele confiar en su poderosa musculatura para lidiar directamente con las numerosas escenas de acción que definen algunos de sus títulos cinematográficos más recientes, pero con la perspectiva que otorga el paso del tiempo.

El intérprete reconoce ahora que debería haber recurrido a un especialista en lugar de haber grabado él mismo una peligrosa escena -perteneciente a su última película, "Unlocked" en la que un imponente Rottweiler de casi 70 kilos llegó a hacerle temer por su vida o, al menos, por la pervivencia de una parte muy concreta de su anatomía.

"Siempre que me resulta posible, trato de rodar mis propias escenas de riesgo, pero la del perro fue sin duda la más terrorífica que he hecho en mi vida. Estamos hablando de un Rottweiler que pesaba cerca de 70 kilos y que tenía que tirarme al suelo. El entrenador del perro no hablaba muy bien inglés, pero me decía siempre: 'Trata de mantener tu mano dentro'. Mi brazo solo estaba protegido por una cobertura de cartón, a la que el perro enganchó su mandíbula y no dejaba de sacudir como si fuera un lunático", reveló a la emisora BBC Radio 1 antes de confesar algunos de las espeluznantes ideas que se le pasaban en ese momento por la cabeza.

"Soy todo un amante de los perros, no suelen darme miedo pero en ese preciso instante estaba aterrado. Me decía a mí mismo: 'Y si se suelta del brazo y se acaba aferrando a otra cosa, hay otras partes de mi anatomía que son bien grandes'. Fue horrible, lo tuvimos que hacer un par de veces, hasta que grité: 'Bueno, se acabó'", expresó en la misma conversación.

Al margen de los ligeros contratiempos sufridos durante su breve estancia en Praga (República Checa), lo cierto es que una vez terminado su trabajo, el famoso intérprete inglés no podría estar más satisfecho con los resultados que le ha brindado su participación en el citado filme, ya que a diferencia de otros actores, él ha podido involucrarse personalmente en la construcción de su personaje para darle un toque tan genuino como el que encarna la coprotagonista de la película, su buena amiga Noomi Rapace.

"Michael Apted [director de 'Unlocked'] es genial, su trabajo habla por sí solo, pero tuve que sentarme con él para debatir algunos aspectos del guion y le dije: 'Sabes, creo que no debería hacer esta película porque no me acaba de gustar mi personaje. Adoro a Noomi y me encantaría poder apoyarla de cara a este papel de chica fuerte y carismática, pero no quiero que mi personaje sea un mero complemento'. Lo que vi en el libreto era un tipo del MI5 algo estirado y frío, pero yo concebía más el papel como el de un alto cargo militar acostumbrado a comportarse como un matón y que estaba familiarizado con algunos de los lugares más sórdidos de la ciudad", explicó en la misma conversación al tiempo que revivía una de sus primeras reuniones con el cineasta, con quien finalmente llegó a un acuerdo para protagonizar la cinta que narra cómo la ciudad de Londres debe enfrentarse a la amenaza de un ataque bacteriológico.