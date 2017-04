Johnny Depp defiende su estilo de vida frente a las acusaciones de despilfarro

Varios meses después de que Johnny Depp presentase una demanda judicial contra la firma de gestores financieros encargada de manejar su patrimonio, The Managent Group, acusándoles de haberle estafado, a lo que siguió una contrademanda por parte de la empresa alegando que la difícil situación económica del actor estaba causada por su disparatado nivel de gastos, el intérprete de 'Piratas del Caribe' ha hablado por primera vez sobre las duras acusaciones para desmentir que sea una persona despilfarradora.

"He trabajado muy, muy duro durante muchos años y he confiado en muchas personas, que ahora obviamente me han decepcionado. ¿Por qué no me dijeron que dejara de ser su cliente si estaba tan fuera de control?", ha sostenido en una entrevista al diario Wall Street Journal.

Además, el popular artista ha defendido su estilo de vida con su particular sentido del humor después de que sus antiguos administradores le acusasen de haber gastado sumas de dinero desproporcionadas en 'caprichos' como la compra de un yate de lujo, un cañón para disparar las cenizas del fallecido periodista Hunter Thompson, múltiples desplazamientos en jet privado o un desembolso medio de 30.000 dólares al mes en vino de la mejor calidad.

"Es mi dinero. Si quiero comprar 15.000 bolitas de algodón al día, es mi problema", ha respondido, irónico.

Los abogados de Depp anunciaron el martes haber recibido "nueva información, incluyendo documentos y testimonios" de un exempleado de The Management Group que probarían una supuesta mala gestión.

El actor habría recibido un correo electrónico del antiguo empleado a principios de febrero, pero según David Shane, portavoz de la compañía, la defensa del intérprete "está siendo basada en declaraciones desacreditadas y falsas de un antiguo empleado con ansias de venganza de The Management Group que fue despedido hace siete años". Por su parte, el abogado de Depp insiste en que los hermanos Mandel, dueños de la compañía, no quieren que "el chivatazo se haga público por miedo a ser incriminados"..

Fuente: Bangshowbiz