Harry Styles confiesa lo que sintió con la salida de Zayn Malik de One Direction

Harry Styles ha revelado lo que sintió con la salida de su ex compañero Zayn Malik de la banda.

Y es que ante las declaraciones del ex miembro de la agrupación quien afirmó que jamás fue un fan de la banda que le dio el reconocimiento mundial, Harry afirma “es una pena que sienta eso”. No obstante el intérprete de "Sign of the times" no tiene ningún rencor hacia su ex compañero de banda, antes bien le desea lo mejor en el camino que decidió emprender.

“Nunca deseo otra cosa que suerte a cualquiera que haga lo que ama. Si no estás disfrutando de algo y necesitas hacer otra cosa, debes hacer eso otro. Estoy feliz de que haga lo que le gusta y le deseo mucha suerte” afirmó el joven artista.

Finalmente Styles no descartó una posible reunión con otros intergrantes de la banda, aunque por ahora está enfocado en la promoción de su primer trabajo discográfico en solitario.