Justin Theroux se niega a dar 'consejos' sobre la vida matrimonial

Puede que su matrimonio con la actriz Jennifer Aniston, con la que lleva casado desde el año 2015, sea uno de los más estables e incluso entrañables que ha dado la industria del espectáculo estadounidense en los últimos tiempos, pero eso no significa que el siempre modesto Justin Theroux se considere a sí mismo una voz autorizada a la hora de hacer de su experiencia sentimental todo un ejemplo para otras parejas deseosas de disfrutar de una vida en común tan placentera como la suya.

"No me atrevería a dar consejos sobre el matrimonio a nadie. No creo que yo sea mejor que cualquier otro hombre", aseguró el protagonista de la famosa serie 'The Leftovers' al último número de la revista Esquire.

De hecho, y para demostrar de alguna forma que su historia de amor con la que fuera protagonista de 'Friends' tampoco está exenta de inconvenientes, el artista no ha dudado en especular sobre los problemas que generaría una hipotética competición entre los dos enamorados de cara a un puesto de trabajo al que ambos aspiraran.

Dejando claro que su propio camino al estrellato se ha forjado a base de esfuerzo y de tener que superar un sinfín de obstáculos, Justin ha querido sincerarse también sobre su lucha contra el trastorno por déficit de atención que le acompaña desde su infancia y, especialmente, sobre la forma en que logró convertir una supuesta desventaja en toda una oportunidad para destacarse en las disciplinas que más le apasionaban.

"Evidentemente, hizo que mis años en el colegio fueran muy duros. Te hace sentir de alguna forma como un perdedor porque crees que no puedes sobresalir en nada. Pero por otra parte, este problema me proporcionó otras herramientas. Como no podía leer tan bien como los demás, me especialicé en aprender a escuchar, y de ahí desarrollé la habilidad de apreciar la musicalidad de las conversaciones. Eso me ayudó después a escribir buenos diálogos", indicó.