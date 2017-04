Ariel Winter no quiere ser un modelo a seguir

La sinceridad de Ariel Winter a la hora de hablar de sus problemas de imagen o su operación de reducción de pecho y sus esfuerzos por acabar con los cánones irreales de belleza que perpetúa la industria interpretativa la han convertido en una de las estrellas más populares del momento, al ofrecer supuestamente una alternativa al prototipo de ídolo juvenil.

Sin embargo, la actriz de 'Modern Family' no se siente del todo a gusto con esa responsabilidad, al considerar que ya es hora de que se deje de presionar a los famosos como ella para que se mantengan a la altura de un ideal de perfección inalcanzable.

"La gente utiliza mucho el término de 'modelo a seguir'. A mí me encanta, es genial, pero creo que también implica poner demasiado presión en los demás para que sean perfectos y proyecten una imagen concreta", aseguró la intérprete de 29 años al diario New York Post durante la presentación este sábado de la película 'Dog Years'.

A pesar de ser consciente de que hay un sinfín de ojos posados sobre ella, Ariel se niega a medir cada uno de sus gestos y palabras por miedo a la polémica.

"A lo que tendríamos que aspirar realmente es a tener modelos a seguir que sean ellos mismos porque la gente comete errores, es humana, y creo que eso es muy importante y es lo que quiero ser: simplemente ser yo y transmitirlo", concluyó.

La inspiración de la joven artista para mostrarse al mundo tal y como es, con sus fortalezas y sus inseguridades, proviene de su deseo de ayudar a otras personas compartiendo su largo viaje hasta aprender a quererse a sí misma.

"Durante muchos años tuve problemas de seguridad en mí misma. Encontrar esa confianza supuso un largo recorrido y creo que es muy importante porque hay muchísimas chicas jóvenes, chicos jóvenes y gente mayor que yo que no tiene a nadie a quien admirar y que hable abiertamente de este tipo de cosas. Pasé por cosas muy duras cuando era pequeña, me criticaban por todo: por mi aspecto físico, por cómo vestía, por lo que decía. Solía pensar que si cambiaba mi forma de ser, la gente me aceptaría. Lo intenté, pero siguieron sin aceptarme", revelaba recientemente.