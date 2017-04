Sharon y Ozzy Osbourne, más enamorados tras su crisis matrimonial

Aunque Ozzy y Sharon Osbourne hayan vivido muchos altibajos durante sus tres décadas juntos, muy pocos han puesto tanto en peligro su matrimonio como la aventura extramatrimonial que el roquero protagonizó el año pasado y que acabó siendo de dominio público.

Sin embargo, tras una separación temporal y el paso de Ozzy por rehabilitación para lidiar con su adicción al sexo, la matriarca de los Osbourne ha decidido perdonar y olvidar, una política gracias a la cual su marido y ella vuelven a estar más enamorados que nunca.

"Mi madre y mi padre son inseparables ahora mismo. Se recuerdan todo el rato lo mucho que se quieren. Es la historia de amor más romántica que existe", ha confesado la presentadora de televisión al portal de noticias 'Extra'.

La feliz pareja, que renovará sus votos matrimoniales próximamente, consigue exasperar incluso a su hija con sus múltiples demostraciones de afecto en público.

"No paran de besarse delante de mí, y a mí me dan ganas de decirles que paren de una vez", ha contado divertida, añadiendo que le encantaría ser una de las damas de honor de sus padres en la ceremonia de renovación de votos, así como organizar una coreografía para desfilar hacia el altar.

La también actriz, que alcanzó la fama en parte gracias al programa de telerrealidad que protagonizó junto a sus padres y su hermano Jack de 2002 a 2005 en la cadena MTV, 'Los Osbourne', ha dejado entrever que sus aventuras familiares podrían volver a la pequeña pantalla próximamente.

"Hasta ahora no habíamos tenido tantas ofertas [para volver a hacer el reality]. No sabemos, no sabemos", ha dejado caer en la misma conversación.