Blake Shelton habla de su relación con Gwen Stefani

Ya sea por sus estilos de música radicalmente diferentes o por la rapidez con la que ambos rehicieron sus vidas sentimentales tras divorciarse de sus respectivas parejas, todavía hay muchos que cuestionan la veracidad del idilio que Gwen Stefani mantiene con Blake Shelton desde noviembre de 2015, después de que se conocieran trabajando juntos en la versión estadounidense de 'La Voz'. El cantante de country es muy consciente de todas las dudas que genera su romance, y las comprende bien, ya que a día de hoy él mismo sigue sin entender cómo alguien como la guapa artista se pudo fijar en él.

"En defensa de la gente [que duda de lo nuestro], creo que debe ser difícil para ellos hacerse a la idea de que Gwen pueda querer estar conmigo. Y no les culpo", reveló el músico a su paso por el programa 'Today', a lo que su novia -presente también en la entrevista- le respondió riendo que estaba "loco" si pensaba eso de verdad.

Cuando iniciaron su relación sentimental, a la pareja sí llegó a afectarle el minucioso escrutinio al que se veía sometida a diario desde que se hizo público su noviazgo. En cambio, en la actualidad tanto Gwen como Blake entienden que es una consecuencia directa de su fama y han conseguido aprender a hacer oídos sordos a los rumores más disparatados que circulan sobre ellos.

"En realidad, no creo que se haya calmado todo el revuelo que generamos. Creo que simplemente ya no le prestamos la misma atención. Nos hemos insensibilizado. Siempre que ves una historia sobre nosotros es para decir que es una relación falsa o que ya nos hemos casado, o que nos vamos a casar, o que ella está esperando gemelos por segunda vez, o que me escondo para comer carne. ¡Como carne delante de ella!", explicó Blake, haciendo referencia a la dieta vegana que sigue su chica.

Esta no es ni de lejos la primera vez que uno de los dos comenta abiertamente su relación. La vocalista de No Doubt no ha mostrado nunca ningún reparo a la hora de dedicarle todo tipo de halagos a su chico, a quien considera un "milagro del cielo" por lograr devolverle la sonrisa en los momentos tan duros que vivió tras separarse del padre de sus hijos, Gavin Rossdale debido a las infidelidades de este.

"Blake fue uno de los mejores amigos que podía tener en ese momento que tanto lo necesitaba. Fue un regalo inesperado que me salvó la vida, y la verdad es que me resulta curioso, porque encontrar a una persona que está en la misma situación que tú y te entiende perfectamente no es fácil. Parece un milagro que nuestros caminos se cruzaran en el momento oportuno", confesaba Gwen hace unos meses.