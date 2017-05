DJ Khaled acaba de lanzar el nuevo sencillo y videoclip para 'I'm the one' junto a un gran equipo de artistas que decidieron colaborar en la canción, como lo son Justin Bieber, Chance The Rapper, Lil Wayne y Quavo.

El lanzamiento se ha convertido en trending topic en Twitter y miles de personas han empezado a compartir el nuevo single en redes sociales.