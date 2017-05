La gurú de la cosmética Kylie Jenner no ha dejado de cosechar éxitos a base de presumir de sus envidiables curvas en las redes sociales, pero algunos de sus seguidores, tanto fans como detractores, han venido criticando en los últimos días el supuesto uso abusivo que la joven estrella habría hecho del Photoshop en una foto en la que, haciendo alarde de su estrecha cintura, el fondo se ve ligeramente distorsionado.

Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 26 de Abr de 2017 a la(s) 6:35 PDT

Pese a que hasta ahora ha hecho todo lo posible por ignorar tan afilados comentarios, documentando como si nada su lujoso estilo de vida y exhibiendo orgullosa su esbelta figura en las redes, la hermana pequeña de Kim Kardashian se ha decidido finalmente a desmentir los rumores para acabar explicando en Snapchat que no hay ningún retoque de por medio, sino que su espejo y sus cortinas son simplemente así.

"Este es el espejo de mi selfie, mi espejo de Snapchat, así que para el futuro, esta cortina detrás de mí, aunque parezca que está curvada, no lo está", aseguró en un vídeo publicado en su cuenta personal y dirigido directamente a sus críticos.

Así se defiende Kylie Jenner del photoshop en su snapchat pic.twitter.com/oL9Q2M5yUJ — camilo casas (@camicas4013) 1 de mayo de 2017

Sin embargo, y pese a que Kylie solo haya hecho referencia a esta última acusación con la oportuna respuesta sobre su cortina, no es la primera vez que la exnovia del rapero Tyga recibe este tipo de toques de atención, ya sea por mandíbulas que supuestamente no están dónde deberían estar o cambios en el grosor de su cintura de una foto a otra.

Lo que sí ha hecho en varias ocasiones ha sido negar con rotundidad el uso del bisturí como medio para realzar sus encantos, como cuando hizo un vídeo explicativo en su aplicación móvil enseñando el tipo de sujetador que utilizaba y así aclarar que no había aumentado su pecho a través de la cirugía, o cuando se sinceró con su hermana Khloé en 'Keeping Up with the Kardashians', prometiéndola que no se había operado los labios, sino que simplemente había optado por un "tratamiento temporal de relleno".

Fuente: Bangshowbiz