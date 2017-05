Así será la participación de Ed Sheeran en la nueva temporada de "Game of Thrones"

El cantante Ed Sheeran tendrá una participación especial en la próxima temporada de la exitosa serie "Game of thrones" y recientemente en una entrevista para la radio inglesa, ha revelado cómo será su aparición en esta famosa producción.

El británico ha comentado que su cameo será con la actriz Maisie Williams, quien además es fanática de su música.

“Sé qué papel voy a hacer. No tengo que morir. Sólo salgo 5 minutos. Preferiría tener sexo que morir en la serie. Estoy seguro de que a mucha gente le encantaría, pero a mí no” reveló el intérprete de "Shape of you".

Además contó con detalles, qué hará en la escena en donde actuará:

“Simplemente hago una escena con Maisie. Canto una canción y ella dice “qué bonita” puntualizó.

Así que los seguidores de la serie ya tienen otro motivo para no perderse la séptima temporada de uno de los mayores fenómenos televisivos de los últimos años.