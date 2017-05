Janet Jackson confirma su divorcio

La cantante Janet Jackson ha decidido pronunciarse por fin acerca de los rumores que aseguraban que se había separado de su marido Wissam Al Mana el pasado mes de marzo para confirmar que, efectivamente, su matrimonio ha llegado a su fin.

"Quería tomarme un momento para sincerarme con todos vosotros. Sí, me he separado de mi marido, hemos recurrido a los juzgados y ahora todo está en manos de Dios", explica la artista a través de un vídeo publicado en su página web, con el que de paso anuncia su regreso a los escenarios.

La grabación arranca con una broma a costa de la reciente maternidad de la intérprete, quien no ha tenido ningún problema en hacer referencia a los cambios que habría experimentado su físico desde el nacimiento de su pequeño Eissa el pasado enero.

"Hola, chicos. Soy yo, Jan, en caso de que no pudierais reconocerme porque he ganado unos cuantos kilos desde que tuve a mi bebé", asegura Janet antes de que su hermano Randy la interrumpa para añadir desde fuera de cámara: "Más de unos cuantos", ante lo que la estrella de la música no duda en responder: "¿Puedes callarte, Randy? Nadie está hablando contigo. Gracias".

Janet también ha aprovechado para hablar de su retoño y revelar que se encuentra perfectamente.

"Doy gracias a Dios por él. Es un niño sano, precioso, muy dulce y cariñoso. Es un niño muy sano", insiste orgullosa la cantante.

Tras pronunciarse acerca de su vida personal, la cantante ha revelado que regresará a la carretera el próximo septiembre con su gira 'State of the World' , que arrancará en Luisiana (Estados Unidos) el próximo 7 de septiembre.