Detienen a un hombre por tratar de entrar en casa de Kris Jenner por tercera vez

Un hombre llamado Joshua Jacobs ha sido arrestado este lunes y acusado de un delito de acoso después de tratar de entrar en la vivienda que la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, posee en la lujosa urbanización privada Hidden Hills de California.

Según publica el portal de noticias TMZ, el presunto acosador habría conseguido colarse en el exclusivo barrio residencial sin mayores problemas tras hacerse con el registro utilizado para controlar quién entra y quién sale de la urbanización y franquear la barrera que lo protege de la entrada de extraños.

Sin embargo, al llegar a la puerta de la mansión de Kris Jenner, su equipo de seguridad privada se percató de la presencia del intruso y se abalanzó rápidamente sobre él para inmovilizarle hasta que llegara la policía.

Aparentemente esta es la tercera ocasión en que Joshua Jacobs consigue acceder a la exclusiva comunidad de vecinos, donde también residen dos de las famosas hijas de la empresaria: la menor de las hermanas, Kylie Jenner, y la célebre Kim Kardashian. De acuerdo a la información obtenida por el mencionado portal, el hombre trabajó durante un tiempo como vigilante en Hidden Hills, pero fue despedido por motivos que aún se desconocen.

A pesar del comprensible susto que habrá supuesto este incidente, Kris se encuentra "a salvo", según ha confirmado un confidente a E! News, el mismo medio donde se emite 'Keeping Up with the Kardashians' en Estados Unidos.

Una de las hijas pequeñas de Kris, la modelo Kendall Jenner, ya vivió una situación similar el pasado mes de agosto cuando un joven llamado Shavaughn McKenzie fue arrestado por entrar sin permiso en la propiedad que la modelo tiene en Los Ángeles tras seguir todos sus movimientos durante 15 meses. En esa ocasión, y como se pudo ver en uno de los episodios del programa de telerrealidad, su siempre protectora madre animó a todos sus hijos a aumentar las medidas de seguridad en sus mansiones.