El hijo de Liam Payne y Cheryl Cole se podría llamar 'Bear'

Cuando se cumple mes y medio del nacimiento de su primogénito, y semanas después de saberse que Liam Payne no quería hacer público ningún detalle sobre el pequeño, por fin parece haber trascendido el peculiar nombre que el cantante de One Direction y su novia Cheryl Cole habrían escogido para el hijo que tienen en común: Bear, o lo que es lo mismo, 'Oso' en español.

"Cheryl y Liam querían familiarizarse un poco más con el bebé antes de elegir su nombre. Dedicaron toda una semana a conocerlo antes de tomar una decisión. Querían conocerlo antes de darle un nombre. No habían pensado en 'Bear' antes de que naciera, pero cuando lo vieron por primera vez se dieron cuenta de que le iba muy bien. Quieren mucho a su pequeño bebé Bear Payne, están en las nubes y les está encantando su primera experiencia como padres", reveló un confidente al diario The Sun.

Por el momento poco más se conoce sobre el bebé, a quien su padre y su madre han decidido proteger tanto del interés mediático como del de sus fans. Por ahora, los padres primerizos solo han compartido una única imagen del bebé en sus respectivas redes sociales que lo retrata en brazos del integrante. Por aquel entonces, era la propia pareja quien confesaba que todavía no tenía claro cómo llamaría al pequeño.

"Mis amigos más cercanos y mi familia saben que no es habitual que me quede sin palabras... Estoy increíblemente feliz tras haber dado la bienvenida al mundo a nuestro pequeño hombrecito. Es un momento que nunca olvidaré y mi recuerdo favorito hasta el momento.dijo el ex One Direction.

"Estoy completamente impresionado por esta madre tan increíble que le ha tocado y por cómo ha sobrellevado todo esto: ella ha hecho todos mis sueños realidad. Todavía no le hemos puesto nombre [a nuestro hijo], pero ya nos ha robado el corazón a todos, incluido el mío. Me siento bendecido. ¡Feliz día de la madre a todos!", escribía Liam en su cuenta de Instagram el mismo día en que la excomponente de Girls Aloud también aprovechaba la ocasión para revelar el peso del bebé.

