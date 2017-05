Llega Comic-Con Colombia y la vivirás con LOS40

Comic-Con es sin duda la convención anual más importante de la Cultura Pop y el entretenimiento en el mundo. Este evento se celebra en las principales ciudades del planeta como Nueva York, Londres, Los Ángeles, Buenos Aires, México, entre otros.

En él se exponen los mayores y más importantes proyectos en televisión, cine, videojuegos, cosplay, comics, ilustración, espacios dedicados a la literatura, la ilustración, los juegos de rol y mucho más.

El evento originado en Estados Unidos lleva 48 años de existencia y trae para todos los fans las principales figuras nacionales y extranjeras que comparten muy de cerca con sus seguidores, dando paso a la presentación de las novedades que tienen los principales estudios de televisión y el cine.

¿Cuando lo podremos disfrutar?

La primera edición del Comic-Con en nuestro país será del 18 al 21 de mayo, fechas en las que los fanáticos de la cultura pop y el entretenimiento, además disfrutarán de concursos, torneos y una amplia agenda académica.

¿Dónde será la edición de Comic-Con Colombia?

La ciudad escogida como sede es Medellín y los asistentes tienen una cita en el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor.

Artistas Invitados:

Millie Bobby Brown: Tendremos a la joven revelación de Hollywood y protagonista de "Stranger Things" serie en donde personifica a "Eleven". Esta promesa de la actuación ha participado además de proyectos igualmente exitosos como Once Upon a Time, NCIS, Greys Anatomy, Modern Family, Intruders y Hell’s Kitchen, entre otros. Además Millie estará presente en la cinta que se estrenará en 2019 “Godzilla: King of the Monsters”.

#photography #actorsonactors @variety -MBB❤️ Una publicación compartida de Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) el 2 de Abr de 2017 a la(s) 11:42 PDT

Nicolaj Coster -Waldau: Este famoso actor interpreta a Jaime Lannister en la galardonada serie "Game of thrones". Su carrera también ha sido destacada en cintas como “Los Dioses de Egipto”, "Shot Caller" "Oblivion", filme que compartió con Tom Cruise. La estrella de la serie más premiada de la historia de la televisión con 38 Premios Emmy, estará compartiendo con sus seguidores el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de Mayo.

También tendremos la visita de importantes ilustradores, escultores y youtubers que compartirán su carrera con los asistentes.

“Godzilla: King of the Monsters”