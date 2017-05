Revelan los supuestos detalles que le impiden a Jennifer Aniston ser madre

Jennifer Aniston es víctima de una publicación que difunde supuestos detalles de su vida privada que al parecer nunca ha dado a conocer.

Se trata de la portada de la Revista Life & Style en su edición de mayo, que asegura tener detalles inéditos del por qué la protagonista de "Friends" no ha podido quedar en embarazo.

Utilizando informaciones antiguas y fuentes "anónimas" dicha publicación afirma que un amigo cercano ha revelado que la celebridad intentó quedar embarazada por mucho tiempo sin lograrlo y que según eso "aprendió que la verdadera felicidad no requiere descendencia".

Aunque la actriz no ha hecho ninguna declaración respecto a esta publicación, se sabe que no es la primera vez que hablan con tanta propiedad de su vida privada, por lo que hace tiempo Aniston expresó su enojo con los medios de comunicación que ventilaban informaciones de su cuerpo y del por qué no agrandaba la familia con su pareja Justin Theroux.