Orlando Bloom se postula para ser el próximo James Bond

Orlando Bloom concedió una entrevista a la BBC en donde habló sobre la posibilidad de protagonizar en un futuro la longeva saga de acción y afirmó que sin duda ha pensado cómo le gustaría interpretar al espía por excelencia al servicio de su Majestad la Reina en la gran pantalla.

"Creo que le daría un toque muy inglés, pero también sería alguien con un brillo en la mirada y, a la vez, con fuerza muscular. Pero quién sabe. En el mundo en el que vivimos hoy en día, quizá apuesten por una mujer. No sé qué decidirán hacer al final, pero a mí me encanta todo ese mundo. A quién no", confesó el artista de 40 años en una entrevista concedida a la BBC.

Como admirador del icónico agente secreto, Orlando Bloom siente una mezcla de respeto e intimidación cuando se imagina en la piel del personaje. Sin embargo, en el hipotético caso de que recayera en él la responsabilidad de llevar a buen puerto el futuro de la franquicia, tiene muy claro que se inspiraría en el trabajo realizado por sus antecesores: desde Sean Connery hasta Daniel Craig.

"Crecí viendo estas películas. Y quién no, ¿verdad? Pero creo que van a seguir contando con Daniel y quién sabe qué harán después. Esta franquicia forma parte de nuestra sociedad. Es algo con lo que la gente se siente muy identificada y que disfrutan viendo. Siempre he visto en Sean Connery y en Roger Moore algo de Jack Sparrow [el protagonista de la saga 'Piratas del Caribe' interpretado por Johnny Depp], todos tienen esas miradas tan expresivas. Me gusta mucho lo que hizo Daniel Craig. Es tanto muscular como dinámico. Creo que es la combinación de todo eso lo que le hace tan interesante", añadió.

