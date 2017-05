Niall Horan espera con ansias el regreso de One Direction

Niall Horan, integrante de One Direction, espera el próximo reencuentro de la banda para así resucitar la aventura musical que compartió con sus compañeros Harry Styles, Liam Payne y Louis Tomlinson.

"Ya ha pasado algo más de un año. No queremos ponerle fecha, pero cuando alguien decida hacer esa llamada, no importa quién, volveremos a estar juntos. En estos momentos, nos encontramos en el mismo lugar donde estábamos hace seis meses: cada uno hace lo suyo. Seguramente acabaré por salir de gira con mi música, Harry probablemente hará lo mismo, y también Liam y Louis. Eso es ya un año más, y el tiempo pasa", confesó al diario The Sun.

Además de dejar entrever que la reunión de la 'boy band' podría no contar con alguno de sus cuatro miembros actuales, el artista de 23 años se mostró bastante escéptico al valorar la posibilidad de que Zayn Malik, que abandonó el grupo en marzo de 2015, se incorporara de nuevo a la banda para volver así a su formación original.

"Esa es otra cosa que no hemos discutido todavía pero estoy seguro que a nuestros fans les encantaría. Estaría muy bien, pero no lo sé", reveló en la misma conversación.

Cuando Niall decidió probar suerte en la industria discográfica al margen de la marca One Direction, fueron muchos los que quisieron ver en su decisión de apartarse del sello discográfico de Simon Cowell un claro enfriamiento de la relación con su afamado descubridor.