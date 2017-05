‘Galway Girl’ es protagonizado por la actriz Soairse Ronan, conocida por sus papeles en ‘Brooklyn’ o ‘El gran hotel Budapest’. En el video se ve a una joven irlandesa que toca el violín y se enamora de un hombre inglés (Ed Sheeran), quien aparece a través de una selfie.

Es el tercer single de ‘Divide’ después del rotundo éxito de ‘Shape of You’ y de ‘Castle on the Hill’.