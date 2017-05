La razón por la que Miley Cyrus rompió con Liam Hemsworth

La historia de amor de Miley Cyrus y Liam Hemsworth ha sido fielmente documentada por la prensa internacional desde que comenzara en el set de rodaje de la película 'La última canción' en el año 2009, a lo que siguió una rápida pedida de mano y una ruptura muy sonada en la época más polémica de la antigua chica Disney.

Sin embargo, a finales de 2015 la pareja sorprendió al mundo entero con una última y aparentemente definitiva reconciliación, y ahora la hija de Billy Ray Cyrus ha hablado sin tapujos sobre los motivos que les llevaron a separarse y cómo decidieron darse posteriormente una nueva oportunidad.

"Necesitaba demasiado cambiar. Y cambiar cuando estás con alguien es muy difícil. De repente, dices: 'Ya no te reconozco'. Tuvimos que volver a enamorarnos", ha confesado en una entrevista al número de mayo de la revista Billboard.

El nuevo trabajo completo de la también actriz saldrá a lo largo de este año, pero todavía no hay fecha ni título para su sexto disco, en el que, admite, ha influido su relación intermitente con Liam Hemsworth.

"Van a hablar de mí de todas formas si me ven salir de un restaurante con Liam. ¿Por qué no utilizar toda esa energía en mi relación y decir, 'Así es como me siento'? Salir con una artista como yo es probablemente lo peor que te pueda pasar, porque siempre acabas escribiendo de tus mie**** en tus canciones. Es inevitable. Pero soy así", ha relatado en la misma conversación.