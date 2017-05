‘In Your Arms’, lo más reciente de Nervo

Nervo, las gemelas más talentosas y aclamadas en el mundo de la electrónica han conquistado a sus seguidores con su más reciente sencillo, 'In Your Arms'. Aunque el single fue estrenado en febrero, ya se convirtió en uno de los temas favoritos de sus fanáticos.

El sonido de "In Your Arms" lleva fusiones de piano, percusiones y sintentizadores y por supuesto, no podía faltar la voz de Miriam, que le da un toque romántico a la canción.

‘In Your Arms’, lo nuevo de Nervo.

El video de la canción fue dirigido por Jaakko Manninen y Beats and Styles.