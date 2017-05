El halago de Melania Trump para Pamela Anderson

Melania recibió de la actriz Pamela Anderson, defensora acérrima de los derechos de los animales y directora honoraria de PETA, un regalo muy especial a modo de agradecimiento por tan simbólico detalle: un abrigo de piel sintética diseñado expresamente para ella por la intérprete.

Teniendo en cuenta que ni la administración Trump ni su familia han sido precisamente destinatarias de muchos elogios en los primeros cien días del mandatario en la Casa Blanca, resulta comprensible que la primera dama haya querido devolver a la artista tan considerado gesto con una enternecedora carta.

"Aprecio mucho que me hayas mandado este abrigo tan bonito de piel sintética de 'Only Me' [la marca de prendas ecológicas de la actriz]. Agradezco tu apoyo y tus maravillosas palabras, significan mucho para mí. Juntas, podemos seguir animando a las mujeres a defender sus ideales y creencias. Muchas gracias también por el gentil regalo y la nota que lo acompaña. Dios te bendiga a ti y a tu familia", reza la misiva que la oficina de la primera dama ha enviado a Pamela, con fecha del pasado 20 de abril y con el sello oficial de la mansión presidencial.

Después de que la propia artista compartiera con todos sus seguidores de las redes sociales la carta firmada por Melania, por medio de una imagen de la misma acompañada por una breve descripción en la que califica el gesto de "dulce", los medios de comunicación estadounidenses se han apresurado a preguntar a la Casa Blanca si de la relación tan cordial que existe entre ambas mujeres se desprende la posibilidad de que la esposa del magnate republicano haya renunciado definitivamente a las pieles.