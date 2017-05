Iggy Azalea no hablará de Nick Young en su nuevo álbum

La rapera Iggy Azalea ha afirmado que sus dramas sentimentales del pasado no serán los protagonistas de su nuevo álbum, en el que quiere reflejar su nueva estabilidad emocional.

"No quiero ninguna canción sobre mis ex en mi álbum. Eso está en el pasado. No es mi rollo... No. No hay ninguna mención a ningún drama de relaciones pasadas ni ese tipo de cosas (sic)", ha contestado a sus fans vía Twitter, después de que estos le interrogaran intrigados por la temática de su nuevo disco.

La artista australiana ha venido retrasando el lanzamiento de 'Digital Distortion', su esperado trabajo desde su disco debut en 2014, después de haber tenido un 2016 muy tumultuoso marcado por la cancelación de su compromiso matrimonial con el jugador de baloncesto Nick Young después de descubrir que este le era infiel.

"Creo que es importante decir que sé que ha habido una larga espera para mi álbum... ¡Lo siento! Espero que mis fans entiendan que mi vida ha estado repleta de cambios a nivel personal... Y por ello me pareció importante hacer algunos cambios a nivel creativo también. Necesito que mi álbum refleje dónde está mi cabeza en 2017. Aprecio vuestra paciencia y estoy muy emocionada con mis nuevas canciones, vídeos, fechas de preventa, etc... Les iré contando en el mes de mayo. Gracias por su apoyo. Iggy (sic)", compartía con sus seguidores de la citada red social hace varias semanas.

La ruptura con el deportista resultó sin duda aún más dura para Iggy debido a lo pública de la misma. Pese a que en un primer momento la artista trató de darle una oportunidad, incluso después de la filtración de un vídeo en el que él parecía confesar a su compañero en Los Angeles Lakers, D'Angelo Russell, que le había sido infiel a la australiana, finalmente las pruebas pesaron más que su deseo de salvar su compromiso.