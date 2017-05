La decisión de Zayn Malik que lo hizo perder una alta suma de dinero

La decisión que tomó Zayn Malik en marzo de 2015 de abandonar One Direction, el grupo que le lanzó al estrellato hace siete años, para empezar su carrera musical en solitario podría haberle costado un total de 5 millones de libras (6,5 millones de dólares) en el plano financiero.

Así lo demuestra un estudio reciente de la publicación británica Sunday Times, que este fin de semana ha publicado su lista anual de las personas y familias más ricas del Reino Unido.

Los cinco miembros originales de One Direction vuelven a ocupar un lugar destacado en la sección de los '50 jóvenes británicos más acaudalados menores de 30 años'.

Sin embargo, y por segundo año consecutivo, el novio de Gigi Hadid aparece unas posiciones por debajo de Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson, a quienes se les atribuye unas ganancias totales de 40 millones de libras (52 millones de dólares), mientras que Zayn contaría 'solamente' 35 millones de libras (45 millones de dólares).

"Debido a que no participó en la última gira que hizo el grupo antes de su descanso temporal, hemos situado la fortuna de Malik un poco por debajo de la de sus antiguos compañeros de banda", asegura la citada publicación, haciendo referencia al conjunto de conciertos que el grupo ofreció, ya como cuarteto, alrededor del mundo para promocionar 'Made in the A.M.', su primer disco sin Zayn.

Aunque su salida de One Direction le haya reportado unos ingresos inferiores, lo cierto es que el intérprete de 24 años está viviendo a día de hoy uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Su primer disco como solista, 'Mind of Mine' (2016), fue muy bien recibido por parte de la crítica y del público, sobre todo gracias a temas como 'Pillowtalk', que lo convirtieron en el primer artista masculino en conseguir que tanto su álbum debut como su primer sencillo llegara a ser número uno en las listas de música de su país natal a la vez que lo hacía en Estados Unidos.