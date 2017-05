Lorde revela que no se siente orgullosa de su fama

Hace ya cuatro años que Lorde se convirtió en una de las adolescentes más famosas del mundo gracias a la revolución que supuso su disco 'Royals', pero a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido desde entonces, la joven cantante aún no ha logrado acostumbrarse al interés mediático que genera.

Ni siquiera codearse con artistas de la talla de Taylor Swift, experta en vivir su día a día de cara al público y sin dejar de estar nunca perfecta, ha conseguido que la intérprete neozelandesa aprenda cómo lidiar con calma y gracia con el acoso de los paparazzi.

"No soy una buena famosa. Soy compositora, eso es lo que se me da bien. Puedo crear cosas y cantarlas, pero no se me da bien vender todo lo demás. No sé cómo salir de un coche con estilo. Sigue molestándome lo mismo que al principio cada vez que me persiguen los paparazzi, no me siento segura. Todavía me resulta muy irritante. Me siento afortunada de no llamar mucho la atención. Me encanta poder tocar en Coachella antes de que salga el cabeza de cartel y luego decir: '¡Adiós! Me vuelvo a Nueva Zelanda'", se ha sincerado en una entrevista al suplemento Style del dominical The Sunday Times.

La aparente 'alergia' de Lorde a la sobreexposición mediática no es la única cualidad que la convierte en una 'rareza'. En lugar de tratar de replicar rápidamente el éxito de debut musical con un nuevo trabajo, la intérprete se tomó su tiempo para componer su siguiente disco para mantenerse a la altura de sus propios y exigentes estándares.

"Cuando se trata de mi trabajo, la única conversación que cuenta es la que mantengo conmigo misma. Soy la única crítica en la que confío. Me esfuerzo constantemente para impresionarme y sorprenderme a mí misma", ha asegurado.

El nuevo álbum de la artista, titulado 'Melodrama', verá la luz el próximo 16 de junio.