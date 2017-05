La modelo Kendall Jenner se ha convertido en una de las modelos más demandadas de la industria de la moda, protagonizando un sinfín de reportajes para diferentes publicaciones mundialmente reconocidas, pero este éxito le sabe a poco al contar rara vez la oportunidad de dar rienda suelta a su sexualidad para alejarse de la imagen inocente con la que se la asocia.

"Normalmente no puedo ser sexy delante de la cámara. Me encanta mostrarme algo más sexual, porque normalmente no lo hago", se ha sincerado con el prestigioso fotógrafo Mario Testino en el podcast del peruano.

Su interlocutor, que ha fotografiado a Kendall en multitud de ocasiones, no ha podido evitar mostrar su sorpresa ante el hecho de que la modelo de 21 años no pueda mostrarse tan explosiva como ella desearía para seguir así los pasos de su hermanas Kim, Khloé y Kylie.

"Es raro porque tienes el cuerpo para ello. Creo que tal vez la gente se sienta intimidada a la hora de llevarte a ese terreno. Puede que sea porque has hecho muchos reportajes para la edición estadounidense de Vogue, que no son tanto sobre el cuerpo sino sobre la ropa", ha sugerido Testino.

En la conversación entre la modelo y el fotógrafo ha habido cabida para la moda, su pasión común, aunque Kendall también ha tenido oportunidad de ponerse profunda para revelar que la razón por la que le gusta tanto su profesión es porque le permite convertirse en otras personas, pese a que por lo general la contraten precisamente para que sea ella misma y sacar así rentabilidad a su popularidad.

"Me encanta transformarme, pero la gente siempre quiere que sea yo misma. Supongo que es porque no solo soy modelo, sino que también voy asociada a un nombre, y eso confunde a la gente, no saben cómo explotarme", ha explicado en el podcast.