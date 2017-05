Dwayne Johnson se postula para la presidencia de Estados Unidos

El actor Dwayne 'The Rock' Johnson se está planteando dejar durante un tiempo su carrera cinematográfica para emprender otro tipo de aventura: sumergirse de lleno en una carrera electoral con destino a la famosa Casa Blanca de Washington.

"Creo que las posibilidades de que lo haga [postularse como futuro presidente] son muy altas. De hecho, desde hace un año mi entusiasmo por la idea no ha parado de crecer. La última vez que me preguntaron sobre este tema me fui a casa y me dije a mí mismo: 'Debería reflexionar mucho más para poder ofrecer una respuesta que sea honesta y llena de verdad", explica el intérprete a la revista GQ.

De convertirse en el próximo comandante en jefe de la primera potencia mundial del planeta, el exluchador reconvertido en ídolo del cine de acción promete "responsabilizarse" de todos y cada uno de sus conciudadanos, incluir en su gabinete a aquellos que no comulguen con sus ideas y, sobre todo, dar al mundo una buena lección de "liderazgo".

"Sinceramente, creo que si fuera presidente, le daría mucha importancia al liderazgo y trataría de ser lo más equilibrado posible. Si alguien no está de acuerdo conmigo, no les rechazaría, sino que les incluiría en la conversación, y ante todo me responsabilizaría al máximo de toda la gente", manifiesta en la misma conversación.

El famoso artista de 45 años está convencido de que un buen presidente debe servir de puente entre las visiones políticas más antagónicas del espectro ideológico, por lo que uno de los ejes fundamentales de su mandato -en el caso de recibir la confianza de los electores- residiría en potenciar su papel de mediador para evitar que los desacuerdos bloqueen el progreso del país.

"Todos tenemos problemas y por eso tenemos que dejarnos el cu** trabajando duro para llegar a un entendimiento. Creo que entre las cualidades de un buen líder no se encuentra el de ignorar a la gente. Incluso si nos cuesta llegar a un entendimiento, debemos hacer lo posible por encontrar el camino más conveniente", reflexiona el protagonista de la nueva adaptación al cine de 'Los vigilantes de la playa'.